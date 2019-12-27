В столице Норвегии в прошлом году в ДТП погиб только один человек

В Осло еще с конца 1970-х введены дополнительные меры безопасности на дорогах - ограничения скорости и лежачие полицейские. Также обустроены отдельные от автомобильных дорог велосипедные дорожки.

В прошлом году в ДТП в Осло погиб всего один человек Pexels

За 2019 год на дорогах в Осло, Норвегия, погиб всего один человек. Об этом со ссылкой на местную администрацию общественных дорог сообщает Aftenposten в пятницу, 3 января.

Единственная жертва ДТП в Осло в 2019 году - это взрослый мужчина, который погиб, когда его машина столкнулась с забором.

Стоит отметить, что в 2018 году в ДТП в Осло погибли пять человек.

В 1975 году ДТП в Осло унесли жизни 41 человека. С тех пор наметилась тенденция к уменьшению количества жертв, поскольку именно в конце 1970-х были введены дополнительные меры безопасности дорожного движения - лежачие полицейские и ограничения скорости.

В администрации отметили, что снижению числа жертв на дорогах способствовали ограничения на въезд частного автотранспорта в центральную часть Осло.

Также было создано больше велодорожек, в результате чего норвежцы стали чаще ездить на велосипедах. При этом велодорожки отделили от автомобильных дорог, существенно снизив риск серьезных ДТП.

Напомним, ранее в МВД Украины сообщили, что готовят ужесточение наказаний для водителей-нарушителей. Штрафы за ряд нарушений могут быть увеличены многократно. Также планируют ужесточить ответственность за вождение в состоянии опьянения.

Также полиция обнародовала неутешительную статистику ДТП. За первое полугодие 2019 года на дорогах в Украине погибли более 1300 человек. Количество жертв в сравнении с прошлым годом увеличилось на 5,5%.

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