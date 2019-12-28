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США усилят присутствие на Ближнем Востоке

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Пентагон одобрил отправку в регион дополнительных сил после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Военный США в Ираке
Военный США в Ираке
 
США усиливают свое военное присутствие на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Сулеймани. Министерство обороны Соединенных Штатов одобрило отправку в регион трех тысяч военнослужащих дополнительно, сообщают информагентства в пятницу, 3 января, со ссылкой на представителей Пентагона.
 
Как передает Reuters, это - мера предосторожности в связи с возросшей угрозой для американских сил в регионе. На Ближний Восток будут переброшены военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии.
 
В ночь на пятницу, 3 января, в результате американского ракетного удара по колонне автомобилей вблизи международного аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани и несколько видных иракских политиков и военачальников.
 
Сулеймани возглавлял элитное подразделение Аль-Кудс Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое осуществляет военные и тайные операции за пределами Ирана.
 
Он считался одним из важнейших военных чинов Ирана - генерал курировал борьбу с Исламским государством, отвечал за Сирию и Ирак, получал приказы напрямую от иранского лидера аятоллы Али Хаменеи.
 
США взяли на себя ответственность за гибель Сулеймани. Генерал разрабатывал планы нападения на американских дипломатов, сообщил представитель Пентагона.
 
Отношения Ирака и США обострились в конце 2019 года. Десятки сторонников шиитской военизированной группировки Катаиб Хезболлах 31 декабря ворвались на территорию дипломатической миссии США в Багдаде, сломав ворота, и подожгли помещение для приемов.
 
Они сожгли американские флаги и проникли в охраняемую "зеленую зону", миновав контрольно-пропускные пункты.
 
Двумя днями ранее США нанесли авиаудар по базе Катаиб Хезболлах в Эль-Каиме. В результате не менее 25 боевиков погибли, а 38 получили ранения различной степени тяжести.
 
Президент Ирака Бархам Салех назвал атаку нарушением национального суверенитета.
 
Источник: Русская служба DW

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Теги: Ближний Восток, Ирак, США, Иран, военные, армия США
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Источник: korrespondent.net

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