Трамп отчитал генерала за пропущенный звонок Путина - СМИ

Американский лидер также подверг критике сотрудников Белого дома, которые в 2017 году не сообщили ему о звонке из РФ.

Президент США Дональд Трамп в 2017 году отругал директора разведывательного управления Пентагона Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников Белого дома за то, что они не сообщили ему о звонке российского лидера Владимира Путина. Об этом говорится в книге Питера Бергена Трамп и его генералы: цена хаоса, пишет Business Insider

Берген со ссылкой на источники утверждает, что 27 января 2017 года победивший на выборах Трамп обедал с британским премьером Терезой Мэй в Белом доме.

Она спросила его о звонке Путина и Трамп отрицательно покачал головой. Тогда Флинн, стоявший рядом, наклонился к нему и сказал, что российский лидер звонил несколько дней назад.

Отмечается, что американский президент очень разозлился, услышав эти слова.

"Ты что, шутишь? Владимир Путин пытался мне позвонить, а ты не подставил (трубку – ред.)? О чем ты думал?", - приводятся в книге слова Трампа.

Флинн пытался оправдаться тем, что в Белый дом в те дни поступало слишком много звонков, однако президент был очень расстроен.

Трамп назвал Путина "единственным человеком на земле, который может уничтожить США" и поставил под сомнение решение своего персонала отложить их разговор по телефону.

Обладатель двух Пулитцеровских премий назвал американского лидера "пятиклассником", который ничего не понимает в мировой политике.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet