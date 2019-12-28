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Трамп отчитал генерала за пропущенный звонок Путина - СМИ

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Американский лидер также подверг критике сотрудников Белого дома, которые в 2017 году не сообщили ему о звонке из РФ.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп в 2017 году отругал директора разведывательного управления Пентагона Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников Белого дома за то, что они не сообщили ему о звонке российского лидера Владимира Путина. Об этом говорится в книге Питера Бергена Трамп и его генералы: цена хаоса, пишет Business Insider.
 
Берген со ссылкой на источники утверждает, что 27 января 2017 года победивший на выборах Трамп обедал с британским премьером Терезой Мэй в Белом доме.
 
Она спросила его о звонке Путина и Трамп отрицательно покачал головой. Тогда Флинн, стоявший рядом, наклонился к нему и сказал, что российский лидер звонил несколько дней назад.
 
Отмечается, что американский президент очень разозлился, услышав эти слова.
 
"Ты что, шутишь? Владимир Путин пытался мне позвонить, а ты не подставил (трубку – ред.)? О чем ты думал?", - приводятся в книге слова Трампа.
 
Флинн пытался оправдаться тем, что в Белый дом в те дни поступало слишком много звонков, однако президент был очень расстроен.
 
Трамп назвал Путина "единственным человеком на земле, который может уничтожить США" и поставил под сомнение решение своего персонала отложить их разговор по телефону.
 
Напомним, в сентябре 2018 года вышла книга Страх: Трамп в Белом доме журналиста Боба Вудворда. 
 
Обладатель двух Пулитцеровских премий назвал американского лидера "пятиклассником", который ничего не понимает в мировой политике. 

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Теги: США, Путин, книга, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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