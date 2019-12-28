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Иран пообещал месть за "акт войны" США

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Действия Вашингтона равноценны развязыванию войны и Тегеран готовит ответ на убийство генерала Сулеймани.
Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи
Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи
 
Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что операция США по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани равноценна развязыванию войны. Об этом дипломат рассказал в интервью CNN 3 января.
 
Тахт-Раванчи напомнил, что Вашингтон начал экономическую войну против Тегерана еще в мае 2018 года.
 
"Прошлой ночью они открыли новую главу этой войны, убив одного из главных и самых любимых в народе генералов", - указал он.
 
По словам дипломата, Иран не оставит без ответа действия США.
 
"Безусловно, Иран не закроет на это глаза. Будет месть, Иран ответит так, как посчитает нужным. Время и место такого ответа будет определять Иран", - подчеркнул Тахт-Раванчи.
 
Комментируя заявления Вашингтона о том, что Сулеймани представлял угрозу американцам, постпред отметил, что "этому нет никаких доказательств".
 
Также он не верит словам президента Дональда Трампа о том, что США ликвидировали генерала, чтобы остановить войну с Тегераном, а не начать ее.
 
"Я не верю в то, что Соединенные Штаты предприняли эту акцию, чтобы остановить войну, потому что проработка убийства генерала Сулеймани длилась приличное количество времени", - пояснил постпред Ирана.
 
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сообщил что, по информации американской стороны, Сулеймани прибыл в Багдад из Дамаска, где якобы готовил атаки на американских дипломатов и военнослужащих. 
 
В ответ на просьбу предоставить больше деталей этих планов О'Брайен назвал сведения "чрезвычайно секретными" и отказался раскрывать подробности.
 
Напомним, 3 января США провели в Ираке операцию, во время которой был убит иранский генерал Сулеймани
 
Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению президента США.

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Теги: Ирак, США, Иран, ООН, убийство, генерал
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Источник: korrespondent.net

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