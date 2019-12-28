В Австралии для борьбы с пожарами призвали резервистов

Правительство страны привлечет около трех тысяч военнослужащих резерва для борьбы со стихийным бедствием.

В Австралии военнослужащие резерва примут участие в тушении пожаров

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что для тушения лесных пожаров на юго-востоке страны будут привлечены до трех тысяч военнослужащих резерва. Заявление главы правительства транслировал телеканал ABC 4 января.

Кроме того, правительство обязалось выделить 20 миллионов австралийских долларов (13,9 миллиона долларов США) на аренду пожарных самолетов для борьбы со стихийным бедствием.

"Наше сегодняшнее решение - обеспечить большее число человек на земле, больше самолетов в небе, больше судов в море и большее число грузовиков для поддержки затронутых (пожаром) регионов", - подчеркнул Моррисон.

Напомним, сильные лесные пожары охватили восточное побережье Австралии в середине октября прошлого года.

К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента.

В результате пожаров были уничтожены более четырех миллионов гектаров леса, в огне погибли как минимум 16 человек , еще 17 пропали без вести.

Уничтожены более 1,3 тысячи жилых домов, порядка 2,5 тысячи административных и хозяйственных построек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet