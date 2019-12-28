Коалиция прекратила обучение военных в Ираке - СМИ

Международная коалиция по борьбе с ИГ приняла решение приостановить обучение иракских военных после убийства генерала Сулеймани.

Вооруженные силы США и их союзники по антитеррористической операции Непоколебимая решимость в Ираке временно прекратили обучение иракских военнослужащих. Об этом в субботу, 4 января, сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо генерал-лейтенанта немецких ВС Эриха Пфеффера.

В своем послании членам бундестага Пфеффер указал, что генерал-лейтенант США Пэт Уайт принял решение повысить уровень защиты сил, развернутых в Ираке. "Таким образом, подготовка иракских вооруженных сил и сил безопасности на всей территории Ирака временно приостановлена", - сообщил глава командования бундесвера по вопросам военных миссий за рубежом. Пфеффер добавил, что указание "обязательно для всех стран-партнеров", участвующих в рамках операции в Ираке.

Как отмечает агенство, в настоящее время 120 военнослужащих Германии находятся в Ираке в рамках операции, которую проводит в Ираке и Сирии коалиция во главе с США.

Напомним, 29 декабря США ударили по позициям шиитской группировки Катаиб Хезболла в Сирии и Ираке. В результате ударов погибли 25 боевиков. В ответ на действия США протестующие атаковали американское посольство в Багдаде. США обвинили в организации нападения на дипведомство Иран и 3 января провели операцию, во время которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet