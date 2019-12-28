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Коалиция прекратила обучение военных в Ираке - СМИ

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Международная коалиция по борьбе с ИГ приняла решение приостановить обучение иракских военных после убийства генерала Сулеймани.
Иракские добровольцы в центре обучения возле Багдада (архивное фото)
Иракские добровольцы в центре обучения возле Багдада (архивное фото)
 
Вооруженные силы США и их союзники по антитеррористической операции Непоколебимая решимость в Ираке временно прекратили обучение иракских военнослужащих. Об этом в субботу, 4 января, сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо генерал-лейтенанта немецких ВС Эриха Пфеффера.
 
В своем послании членам бундестага Пфеффер указал, что генерал-лейтенант США Пэт Уайт принял решение повысить уровень защиты сил, развернутых в Ираке.
 
"Таким образом, подготовка иракских вооруженных сил и сил безопасности на всей территории Ирака временно приостановлена", - сообщил глава командования бундесвера по вопросам военных миссий за рубежом.
 
Пфеффер добавил, что указание "обязательно для всех стран-партнеров", участвующих в рамках операции в Ираке.
 
Как отмечает агенство, в настоящее время 120 военнослужащих Германии находятся в Ираке в рамках операции, которую проводит в Ираке и Сирии коалиция во главе с США.

Напомним, 29 декабря США ударили по позициям шиитской группировки Катаиб Хезболла в Сирии и Ираке. В результате ударов погибли 25 боевиков.

В ответ на действия США протестующие атаковали американское посольство в Багдаде. 

США обвинили в организации нападения на дипведомство Иран и 3 января провели операцию, во время которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани

Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа.

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Теги: Ирак, США, коалиция, обучение, военные
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Источник: korrespondent.net

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