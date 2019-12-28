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В Амстердаме ввели новый налог для туристов

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За каждую ночь в столице Нидерландов нужно дополнительно заплатить три евро к уже существующей ставке в 7% от стоимости жилья.
Туристы в Амстердаме
Туристы в Амстердаме
 
С 1 января 2020 года туристы в Амстердаме будут дополнительно платить по три евро за каждую ночь пребывания в городе. Об этом сообщила газета The Telegraph.
 
Отмечается, что новый налог был введен 1 января как прибавка к уже существующей ставке в 7% от стоимости жилья.
 
При этом туристы, которые выбирают бронирование через Airbnb, вынуждены будут платить еще больше - 10% за ночь.
 
Каждый год в Амстердам, в котором постоянно живут 1,1 миллиона человек, приезжают 17 миллионов туристов.
 
Ранее сообщалось, что власти страны намерены отойти от стратегии привлечения гостей в столицу Нидерландов и постараются более равномерно распределить их по территории государства.
 

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Теги: налоги, туристы, Нидерланды, Амстердам, налог
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Источник: korrespondent.net

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