В Амстердаме ввели новый налог для туристов

За каждую ночь в столице Нидерландов нужно дополнительно заплатить три евро к уже существующей ставке в 7% от стоимости жилья.

С 1 января 2020 года туристы в Амстердаме будут дополнительно платить по три евро за каждую ночь пребывания в городе. Об этом сообщила газета The Telegraph

Отмечается, что новый налог был введен 1 января как прибавка к уже существующей ставке в 7% от стоимости жилья.

При этом туристы, которые выбирают бронирование через Airbnb, вынуждены будут платить еще больше - 10% за ночь.

Каждый год в Амстердам, в котором постоянно живут 1,1 миллиона человек, приезжают 17 миллионов туристов.

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