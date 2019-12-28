В Амстердаме ввели новый налог для туристов
За каждую ночь в столице Нидерландов нужно дополнительно заплатить три евро к уже существующей ставке в 7% от стоимости жилья.
С 1 января 2020 года туристы в Амстердаме будут дополнительно платить по три евро за каждую ночь пребывания в городе. Об этом сообщила газета The Telegraph.
Отмечается, что новый налог был введен 1 января как прибавка к уже существующей ставке в 7% от стоимости жилья.
При этом туристы, которые выбирают бронирование через Airbnb, вынуждены будут платить еще больше - 10% за ночь.
Каждый год в Амстердам, в котором постоянно живут 1,1 миллиона человек, приезжают 17 миллионов туристов.
Ранее сообщалось, что власти страны намерены отойти от стратегии привлечения гостей в столицу Нидерландов и постараются более равномерно распределить их по территории государства.
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