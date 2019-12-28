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Генсек ООН против вмешательства других стран в ливийский конфликт

Комментариев: 4
Иностранная поддержка противоборствующих сторон углубит ситуацию, уверен Антониу Гутерриш.
Генсек ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН Антониу Гутерреш
Getty Images
 
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил против иностранной поддержки любой из сторон конфликта в Ливии. Об этом говорится в заявлении главы всемирной организации, распространенном в пятницу, 3 января.
 
Гутерриш призвал к немедленному прекращению огня в Ливии и возвращению к политическому диалогу.
 
"Любая иностранная поддержка противоборствующих сторон только углубит продолжающийся конфликт и еще сильнее осложнит достижение мирного политического решения", - подчеркнул он.
 
Ранее парламент Турции поддержал законопроект, предусматривающий возможность отправки турецких военнослужащих в Ливию
 
В ответ на это командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации для противостояния иностранной агрессии.
 
Напомним, после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в стране царит двоевластие.
 
На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Хафтаром, который с апреля ведет наступление на столицу Ливии.

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Теги: ООН, Ливия, генсек оон, Антониу Гутерреш
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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wahmurkadurnaya    04.01.2020, 08:02
Оценка:  +3
wahmurkadurnaya
Баба Яга, як завжди, проти.
wahmurkadurnaya    04.01.2020, 08:07
Оценка:  0
wahmurkadurnaya
... проти незручностей в роботі по імітації шаленої діяльності головного мозоку, що є на руку цапщині.
Колишній-східняк    04.01.2020, 07:36
Оценка:  +4
Колишній-східняк
Близький Схід, схоже, ніколи не стане зоною миру. Дуже ж вже багато там всього намішано і релігійного, і історичного, і етнічного...
wahmurkadurnaya    04.01.2020, 08:01
Оценка:  +3
wahmurkadurnaya
Стане. Коли туди метеорит ляпнеться.
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