Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Польше новые вспышки птичьего гриппа: погибли 40 тысяч птиц

Комментариев: 0
В Люблинском воеводстве подтвердили четвертый случай птичьего гриппа. Всего на фермах уже погибло около 40 тысяч птиц.
В Польше обнаружили новые вспышки птичьего гриппа
В Польше обнаружили новые вспышки птичьего гриппа

В Люблинском и Великопольском воеводстве Польши обнаружены новые вспышки птичьего гриппа. Об этом сообщили главные ветеринарные врачи обеих воеводств, передает Укринформ.

По информации ветеринарного врача Люблинского воеводства Павла Пьотровського, в регионе подтверждено четвертый случай птичьего гриппа. Всего на четырех фермах уже погибло около 40 000 птиц.

В Великопольском воеводстве вирус обнаружен на ферме, где содержались 65 000 кур. По информации ветврача воеводства Анджея Жарнецького, теперь в регионе проверят 31 птицеферму.

В обоих районах вокруг очагов заболевания образовано 10-километровые зоны контроля.

Ранее сообщалось, что 2 января в Польше зафиксировали вспышку птичьего гриппа. У крупнейшего производителя птицы в Европе в Польше не было вспышки птичьего гриппа с 2017 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: птичий грипп, Польша, куры, гибель
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь