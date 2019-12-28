В Польше новые вспышки птичьего гриппа: погибли 40 тысяч птиц

В Люблинском воеводстве подтвердили четвертый случай птичьего гриппа. Всего на фермах уже погибло около 40 тысяч птиц.

В Люблинском и Великопольском воеводстве Польши обнаружены новые вспышки птичьего гриппа. Об этом сообщили главные ветеринарные врачи обеих воеводств, передает Укринформ.

По информации ветеринарного врача Люблинского воеводства Павла Пьотровського, в регионе подтверждено четвертый случай птичьего гриппа. Всего на четырех фермах уже погибло около 40 000 птиц.

В Великопольском воеводстве вирус обнаружен на ферме, где содержались 65 000 кур. По информации ветврача воеводства Анджея Жарнецького, теперь в регионе проверят 31 птицеферму.

В обоих районах вокруг очагов заболевания образовано 10-километровые зоны контроля.

Ранее сообщалось, что 2 января в Польше зафиксировали вспышку птичьего гриппа. У крупнейшего производителя птицы в Европе в Польше не было вспышки птичьего гриппа с 2017 года.

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