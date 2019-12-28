США опровергли нанесение нового удара по Ираку
Соединенные Штаты Америки опровергли нанесение нового авиаудара по району Эт-Таджи к северу от Багдада в Ираке. Об этом заявил официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость", проводимую коалицией во главе с США в Ираке и Сирии, полковник Майлс Кэггинс в Twitter.
По его словам, коалиция не проводила авиаударов в указанном районе в ближайшие дни.
"Коалиция не проводила авиаударов около района Эт-Таджи (к северу от Багдада) в последние дни", - написал Кэггинс.
Ранее СМИ сообщили, что США нанесли удар к северу от Багдада. Целью атаки якобы стал кортеж машин шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби".
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