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США опровергли нанесение нового удара по Ираку

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Америка не наносила авиаударов по Эт-Таджи в последние дни, сообщил представитель штаба операции "Непоколебимая решимость".
Коалиция не наносила авиаударов к северу от Багдада
Коалиция не наносила авиаударов к северу от Багдада

Соединенные Штаты Америки опровергли нанесение нового авиаудара по району Эт-Таджи к северу от Багдада в Ираке. Об этом заявил официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость", проводимую коалицией во главе с США в Ираке и Сирии, полковник Майлс Кэггинс в Twitter.

По его словам, коалиция не проводила авиаударов в указанном районе в ближайшие дни.

"Коалиция не проводила авиаударов около района Эт-Таджи (к северу от Багдада) в последние дни", - написал Кэггинс.

Ранее СМИ сообщили, что США нанесли удар к северу от Багдада. Целью атаки якобы стал кортеж машин шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби".

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Теги: Ирак, США, Иран, авиаудар
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Источник: korrespondent.net

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