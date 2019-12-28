Избран временный глава правительства Северной Македонии

Премьер-министром временно назначен Оливер Спасовский, ранее возглавлявший министерство внутренних дел страны.

В Северной Македонии утверждено переходное правительство, премьер-министром в котором стал Оливер Спасовский. Соответствующее решение принял парламент, передает AP в субботу, 4 января.

Предыдущий премьер-министр Зоран Заев подал в отставку 3 января ради ранее согласованных досрочных выборов 12 апреля. Назначение Спасовского на его должность состоялось в соответствии с соглашением крупных политических партий.

Ранее Спасовский был министром внутренних дел в правительстве Заева.

Заев объявил о досрочных выборах, отметив свое "разочарование и возмущение" в связи с тем, что ЕС не назначил дату начала переговоров о присоединении Скопье, несмотря на соглашение с Грецией о переименовании. Против назначения даты выступили Франция, Нидерланды и Дания.

После этого глава МИД Северной Македонии Никола Димитров заявил, что Скопье хочет, чтобы его заявку на вступление в ЕС рассматривали отдельно от заявки Албании.

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