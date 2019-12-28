Бывшему главе Nissan помог сбежать экс-спецназовец США

Перед осуществлением побег готовили в течение трех месяцев. В подготовке участвовал бывший "зеленый берет" США Майкл Тэйлор.

Бывший боец спецназа США помогал с организацией побега бывшего президента Nissan Карлоса Гона из Японии в Ливан. Об этом сообщает The Wall Street Journal в субботу, 4 января.

Побег Гона в Ливан готовился в течение нескольких месяцев при участии бывшего "зеленого берета" США Майкла Тэйлора, который сейчас работает в частной компании, занимающейся вопросами безопасности.

Побег начался 28 декабря, когда частный самолет Bombardier Global Express вылетел из Дубая в Осаку. На борту самолета находились два человека, одним из которых был Тэйлор. Гон покинул Японию в одном из двух черных контейнеров, которые перевозили на борту Bombardier. Из Осаки самолет прилетел в Стамбул, где бывший президент Nissan пересел на другой борт и прилетел в Ливан.

Японские власти пока не выяснили, как Гон смог попасть в черном контейнере на борт самолета, и почему он не был подвергнут проверке.

Ранее стало известно, что экс-глава Renault без разрешения покинул Японию и воспользовался для этого чужим именем. Позже он заявил, что бежал от несправедливости и политического преследования.

Легендарный директор. Побег главы Renault-Nissan

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