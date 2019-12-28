В Испании лидера Каталонии исключили из регионального парламента

Решение о лишении Кима Торра места в парламенте Каталонии принял ЦИК Испании. Ранее суд запретил ему занимать посты в течение полутора лет из-за неповиновения.

Лидера правительства Каталонии Кима Торру лишили места в региональном парламенте. Соответствующее решение вынесла Центральная избирательная комиссия Испании, передает AP в субботу, 4 января.

Решение может иметь значительные последствия для Каталонии и подорвать планы нового правительства Испании во главе с социалистом Педро Санчесом.

Существует вероятность, что это решение еще больше разожжет гнев каталонских сепаратистов, недовольных отказом правительства Испании обсуждать возможную независимость богатого региона.

Избирательная комиссия приняла решение лишить Торру его мандата после того, как каталонский суд запретил ему в декабре занимать должности в течение 18 месяцев за неповиновение.

Отметим, что очередная волна протестов в Каталонии началась в октябре этого года, когда одного из лидеров каталонских сепаратистов Ориоля Жункераса приговорили к 13 годам тюрьмы.

Напомним, 14 октября Верховный суд Испании вынес приговоры девяти каталонским политикам, которые поддержали независимость Каталонии в 2017 году. Они получили от девяти до 13 лет тюрьмы. Это решение вызвало в Каталонии массовые протесты сторонников независимости.

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