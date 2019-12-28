В Багдаде простились с генералом Сулеймани

На церемонии похорон звучал лозунг "Смерть Америке, смерть Израилю". Завтра тело Сулеймани отправят в Иран.

Тысячи людей в Багдаде, Ирак, приняли участие в похоронах иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает Al-Jazeera в субботу, 4 января.

Многие держали флаги иракской парамилитарной группировки Силы народной мобилизации. Люди скандировали "Смерть Америке, смерть Израилю". Тело Сулеймани 5 января отправят в Иран.

Напомним, в пятницу, 3 января, стало известно, что США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Трампа.

Власти Ирана обвинили Вашингтон в международном терроризме и пообещали отомстить за смерть Сулеймани.

Bloomberg раскрыл детали ликвидации Сулеймани

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