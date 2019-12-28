Беларусь возобновила импорт нефти из России

Поставки российской нефти в Беларусь возобновились сегодня. До конца суток будет прокачано 6 тысяч тонн.

На нефтеперерабатывающие заводы Беларуси восстановили поставки нефти из России. Об этом заявил замглавы концерна Белнефтехим Владимир Сизов, передает Радио Свобода в субботу, 4 января.

"Сегодня в 17:05 уже включены насосные агрегаты и начинают осуществляться поставки нефти в направлении НПЗ Нафтан. По мере оформления маршрутных поручений объем будет добавляться и будут поставки в том числе для Мозырского НПЗ", - сообщил Сизов.

Уже до конца суток 4 января прокачают 6 тысяч тонн, добавил Владимир Сизов.

При этом переговоры о цене российской нефти для Беларуси в 2020 году продолжаются: белорусская сторона требует уменьшения цены по сравнению с 2019 годом.

Беспошлинная российская нефть для Беларуси сейчас стоит 83% от мировой цены - 334 долларов за тонну. Беларусь требует также компенсации за российский налоговый маневр, который негативно отразился на поступлениях в бюджет Беларуси от экспорта нефтепродуктов.

Ранее в пятницу стало известно, что Россия с 1 января прекратила подачу нефти в Беларусь. Известно, что текущие запасы нефти позволят сохранить загрузку двух белорусских НПЗ на технологически приемлемом уровне до середины января.

Накануне Нового года Беларусь не смогла договориться с Россией о поставках нефти. Тогда отмечалось, что белоруский лидер Александр Лукашенко поручил правительству найти альтернативные источники для обеспечения импорта нефти в страну.

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