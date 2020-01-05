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Трамп пригрозил ударами по 52 целям в Иране

Комментариев: 4
Американский лидер пригрозил властям Ирана "быстрым и сильным" ответом Вашингтона в случае атаки.
Трамп пригрозил Ирану
Трамп пригрозил Ирану


США нанесут удары по 52 объектам Ирана в ответ на любое потенциальное нападение, которое может быть совершено после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил американский президент США Дональд Трамп в Twitter в субботу, 4 января.

"Пусть это послужит предупреждением. Если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, то мы уже нацелены на 52 иранских объекта (представляющих 52 американских заложника, захваченных Ираном много лет назад). Некоторые из них являются весьма значительными и важными для Ирана и иранской культуры. Удары будут нанесены по этим мишеням и самому Ирану очень быстро и очень сильно", - написал президент США.

Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки "больше не хотят угроз".

Напомним, 3 января США провели спецоперацию по ликвидации в районе аэропорта в Багдаде руководителя элитной иранской спецслужбы генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Трампа.

Власти Ирана обвинили США в международном терроризме и пообещали отомстить за смерть Сулеймани.

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Теги: США, Иран, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Эриг    05.01.2020, 02:08
Оценка:  +6
Эриг
Иран теперь одноногий, однорукий и одноглазый, но даже тот последний глаз, который остался у Ирана и то под угрозой большого синяка.
Турбо    05.01.2020, 01:55
Оценка:  +2
Турбо
Блестяще. Думаю ирану стоит спать с одним открытым глазом на всякий случай Блестяще господин Трамп!
Турбо    05.01.2020, 01:56
Оценка:  +2
Турбо
я бы даже сказал, ирану вообще теперь не стоит никогда спасть, потому что дела у них очень и очень плохи
Эриг    05.01.2020, 02:10
Оценка:  +6
Эриг
Слава США! Слава американской армии! Смерть террористам!
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