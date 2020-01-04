Появилось видео с места взрыва в Багдаде

Недалеко от американского посольства в Багдаде вечером 4 января взорвались несколько ракет.



Видеозапись с места обстрела в Багдаде появилась на Youtube-канале издания News Today Pk.









#Baghdad Rotana hotel near #USEmbassy



pic.twitter.com/8ACGyZqNO3 — Logiko Iko (@IkoAfortiori) January 4, 2020 На записи видны разрушенное бетонное заграждение и поврежденные автомобили недалеко от американского посольства возле отеля Rotana.

Напомним, вечером 4 января в "зеленой зоне" Багдада, где расположены правительственные здания и дипломатические представительства, в том числе и посольство США в Ираке, прогремел взрыв . Рядом с американским диппредставительством разорвались две ракеты.

Взрыв произошел на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после убийства высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Трампа.

Власти Ирана обвинили США в международном терроризме и пообещали отомстить за смерть Сулеймани.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet