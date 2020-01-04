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Появилось видео с места взрыва в Багдаде

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Недалеко от американского посольства в Багдаде вечером 4 января взорвались несколько ракет.

Видеозапись с места обстрела в Багдаде появилась на Youtube-канале издания News Today Pk.
 
На записи видны разрушенное бетонное заграждение и поврежденные автомобили недалеко от американского посольства возле отеля Rotana.



 
Напомним, вечером 4 января в "зеленой зоне" Багдада, где расположены правительственные здания и дипломатические представительства, в том числе и посольство США в Ираке, прогремел взрыв. Рядом с американским диппредставительством разорвались две ракеты.

Взрыв произошел на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после убийства высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Трампа.

Власти Ирана обвинили США в международном терроризме и пообещали отомстить за смерть Сулеймани.

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Теги: Ирак, видео, взрыв, Багдад
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Источник: korrespondent.net

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