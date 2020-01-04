Появилось видео с места взрыва в Багдаде
Недалеко от американского посольства в Багдаде вечером 4 января взорвались несколько ракет.
Видеозапись с места обстрела в Багдаде появилась на Youtube-канале издания News Today Pk.
На записи видны разрушенное бетонное заграждение и поврежденные автомобили недалеко от американского посольства возле отеля Rotana.
#Baghdad Rotana hotel near #USEmbassy— Logiko Iko (@IkoAfortiori) January 4, 2020
pic.twitter.com/8ACGyZqNO3
Напомним, вечером 4 января в "зеленой зоне" Багдада, где расположены правительственные здания и дипломатические представительства, в том числе и посольство США в Ираке, прогремел взрыв. Рядом с американским диппредставительством разорвались две ракеты.
Взрыв произошел на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после убийства высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Трампа.
Власти Ирана обвинили США в международном терроризме и пообещали отомстить за смерть Сулеймани.
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