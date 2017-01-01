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Почти 30 человек погибли при обстреле военного училища в Ливии

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По военному училищу в ливийском Триполи был нанесен авиаудар, в результате которого погибли 28 человек.
Боевые действия в Ливии
Боевые действия в Ливии
Getty Images (архивное фото)

В результате обстрела военного училища, расположенного на юге Триполи, погибли 28 кадетов, 18 получили ранения, сообщает Afrigatenews.
 
Авианалету подвергся жилой квартал Эль-Хадба эль-Хадра ливийской столицы, где находится колледж. 
 
Правительство национального согласия (ПНС) обвинило в атаке силы, лояльные командующему Ливийской национальной армией маршалу Халифу Хафтару.
 
Напомним, сейчас в Ливии существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом, которых поддерживает ЛНА Хафтара. 
 
В декабре Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи с целью ликвидации там террористических группировок.

Напомним, накануне Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии. На такой шаг он пошел после того, как парламент Турции разрешил правительству направить войска в Ливию для оказания помощи Правительству национального единства.

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Теги: Ливия, жертвы, обстрел, авиаудар
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Источник: korrespondent.net

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