Почти 30 человек погибли при обстреле военного училища в Ливии

По военному училищу в ливийском Триполи был нанесен авиаудар, в результате которого погибли 28 человек.



В результате обстрела военного училища, расположенного на юге Триполи, погибли 28 кадетов, 18 получили ранения, сообщает

В результате обстрела военного училища, расположенного на юге Триполи, погибли 28 кадетов, 18 получили ранения, сообщает Afrigatenews

Авианалету подвергся жилой квартал Эль-Хадба эль-Хадра ливийской столицы, где находится колледж.



Правительство национального согласия (ПНС) обвинило в атаке силы, лояльные командующему Ливийской национальной армией маршалу Халифу Хафтару.



Напомним, сейчас в Ливии существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом, которых поддерживает ЛНА Хафтара.



В декабре Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи с целью ликвидации там террористических группировок.

Напомним, накануне Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии. На такой шаг он пошел после того, как парламент Турции разрешил правительству направить войска в Ливию для оказания помощи Правительству национального единства.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet