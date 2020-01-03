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У самолета в Канаде при взлете отлетело колесо

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Пассажирский самолет авиакомпании Air Canada, на борту которого находились 52 человека, экстренно сел.
 
Самолет авиакомпании Air Canada вынужденно сел после того, как при взлете у него оторвалось одно из колес шасси, сообщает телеканал CBC.
 
Инцидент произошел с лайнером Bombardier Dash 8. Самолет должен был лететь из Монреаля в Сегеней.
 
На борту находились 52 человека. Самолету пришлось час часа летать над аэропортом, после чего удалось сесть.
 
В результате ЧП никто из них не пострадал.



Самолет выкатился со взлетной полосы в аэропорту в Канаде

Напомним, в ноябре прошлого года в Одессе во время посадки сломалось шасси самолета.

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Теги: самолет, Канада, видео, ЧП
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Источник: korrespondent.net

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