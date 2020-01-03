У самолета в Канаде при взлете отлетело колесо

Пассажирский самолет авиакомпании Air Canada, на борту которого находились 52 человека, экстренно сел.



Самолет авиакомпании Air Canada вынужденно сел после того, как при взлете у него оторвалось одно из колес шасси, сообщает телеканал CBC

Инцидент произошел с лайнером Bombardier Dash 8. Самолет должен был лететь из Монреаля в Сегеней.



На борту находились 52 человека. Самолету пришлось час часа летать над аэропортом, после чего удалось сесть.





Напомним, в ноябре прошлого года в Одессе во время посадки Напомним, в ноябре прошлого года в Одессе во время посадки сломалось шасси самолета

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