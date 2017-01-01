Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Польше предотвратили покушение на министра юстиции

Комментариев: 0
Польская полиция задержала подозреваемого в подготовке покушения на министра юстиции Яна Зебро.
В Польше собирались убить министра юстиции
В Польше собирались убить министра юстиции
RAP


Полиция Варшавы задержала мужчину, который подозревается в подготовке покушения на министра юстиции Польши Яна Зебро и прокурора, ведущего дело против наркомафии, сообщает Jedynka.

В отношении 28-летнего поляка Яна С. также выдвинуто обвинение в продаже крупной партии наркотиков.

По версии следствия, он передал 23,5 тысячи евро сообщнику, который должен был устранить чиновников.

Киллера случайно задержали во время операции против наркомафии. Во время допроса он признался в получении заказа на убийство.

Мадуро заявил, что экс-президент Колумбии готовил на него покушение

Напомним, в октябре прошлого года в Индонезии неизвестный с ножом напал на министра безопасности.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Польша, министр, задержание, покушение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь