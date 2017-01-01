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Наводнения и оползни в Индонезии: погибли 60 человек

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Жертвами стихийного бедствия в индонезийской столице Джакарте стали уже 60 человек.
Ливни в Индонезии вызвали наводнение
Ливни в Индонезии вызвали наводнение

Число погибших в результате последствий наводнений в индонезийской столице Джакарте возросло до 60 человек, сообщает Associated Press.
 
"В результате оползней и наводнений, вызванных проливными дождями, в столице Индонезии и ее окрестностях погибли не менее 60 человек", – говорится в сообщении.
 
Это самое сильное наводнение в этом районе с 2007 года, когда в результате стихийного бедствия за 10 дней погибли 80 человек.

Ранее сообщалось, что в Кении из-за оползня и наводнений погибли 120 человек.

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Теги: Индонезия, жертвы, оползень, стихийное бедствие
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Источник: korrespondent.net

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