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В Польше шокированы заявлением Киева о Бандере

Комментариев: 34
Посольство Польши шокировано заявлением пресс-секретаря МИД Украины о почитании Степана Бандеры.
В Польше шокированы заявлением Киева о Бандере
В Польше шокированы заявлением Киева о Бандере
kiev.informator.ua

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Посольство Польши выразило возмущение по поводу того, как пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко обосновала почитание в Украине Степана Бандеры. Позицию польских дипломатов изложило Польское Радио 24.

Польское посольство в Киеве подчеркнуло, что комментарий Зеленко о Бандере не был опубликован на сайте МИД Украины и потому не может считаться официальным заявлением.

Трудно поверить, что такие слова могли исходить из уст украинского дипломата. Они еще не были размещены на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины. Если бы это было так, это означало бы, что украинская дипломатия причисляет к национальным героям идеологов интегрального национализма, из-за которых пали десятки тысяч поляков, евреев и тысячи представителей других наций, - заявили в польском посольстве.

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Польский МИД возмущен, что Зеленко оправдала почитание Бандеры, сославшись на необходимость “возрождения и сохранения национальной памяти украинского народа“ и “право каждого народа самостоятельно определять и почитать своих героев“.

Более того, критику польских дипломатов вызвало заявление пресс-секретаря МИД Украины о том, что отрицательная позиция Польши и Израиля в отношении почитания памяти нацистских коллаборантов якобы выгодна третьей стороне.

Сложнее поверить в то, что представитель Министерства иностранных дел Украины могла предположить, что заявление послов Польши и Израиля соответствует интересам третьей стороны. Польша и лично посол Цихоцкий неоднократно доказывали свое негативное отношение к агрессии России против Украины и подтверждали свою поддержку Украины на международном уровне, - заявили польские дипломаты.

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Они убеждены, что распри между Украиной и Польшей могут быть выгодны лицам, которые являлись инициаторами и исполнителями этнических чисток 1940-х годов.

Мы убеждены, что произошло искажение информации, - прокомментировало посольство Польши в Украине заявление Зеленко.

Напомним, ранее сообщалось, что послы Польши и Израиля назвали оскорблением участие представителей властей Украины разных уровней в чествовании героев с неоднозначной репутацией. В ответ на это пресс-секретарь МИД Украины заявила в комментарии одному из интернет-СМИ, что каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев.

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Теги: Польша, Бандера, МИД Украины, посольство, Степан Бандера, заявление
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (34)
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xapi3mat    05.01.2020, 15:39
Оценка:  +3
xapi3mat
а как Чехию с немцами лихо делили в 1938 ! про аннексию Вильнюса у Литвы тоже ни кто не забыл!
krolikoff_net    05.01.2020, 15:15
Оценка:  +1
krolikoff_net
Я шокирован действиями посла Польши. Посол должен улучшать взаимодействие между странами, а не лезть во внутренние дела чужой для него страны, да еще и подстрекать людей к противоправным действиям.
dikrava    05.01.2020, 15:06
Оценка:  +1
dikrava
...и теперь Польша сателит москвы, что то там вякает. Пусть раги Украины залезут в сраку xyйла по самые пятки. Манали мы ихнее мнение.))))
ПАТРИОТ    05.01.2020, 15:11
Оценка:  -8
ПАТРИОТ
Да ты - троещинский эксперд! На семках гадал на руку Москвы?
dikrava    05.01.2020, 15:04
Оценка:  +2
dikrava
Значит всем можно чтить своих героев, а украинцам нельзя...А не пошлиб они к ё*аной матери? Прошли те времена, времена красных комунякских уб*юдков, которые пытались стереть из памяти украинцев героев; героев УПА, холоднярских героев, которые боролись за свободу Украины...
krolikoff_net    05.01.2020, 14:45
Оценка:  +7
krolikoff_net
Украинцы тоже шокированы чествованием в Польще армии крайовой. Памятники этим прихвостням фашизма понаставляли, музеев пооткрывали. С Украиной никто это не согласовал. Надо этой армией тыкать поляков постоянно. Тем более, что она виновна в развязывании кровавой волынской резни.
fkrfyfan    05.01.2020, 14:00
Оценка:  -4
fkrfyfan
Хрк поросёнко ушёл а нацисты-идиоты в МИДе остались. Дело придурка чугункина продолжается
Paul_Knox    05.01.2020, 13:29
Оценка:  -6
Paul_Knox
Поразительно... как ни напишешь что-то нехорошое о кaцaпаx, так куча минусов. Написал плохо о поляках - плюсы. Нас таки хотят поссорить, и это именно третья сторона, мы все знаем, какая. Хотя, конечно, лезть в наши дела - не их дело, и личность того же Пилсудского для них геройская, а для других нет
Смык64    05.01.2020, 13:28
Оценка:  -3
Смык64
BROKER666 а тебе петушку я раньше обещал что за 2 е мая в Одесе ответишь за людей заживо спаленных. ты же по ходу оттуда дрищешь вшаровары.
krolikoff_net    05.01.2020, 14:48
Оценка:  +4
krolikoff_net
2 мая - это для рассиан день траура. В Украине никто за горелыми ватниками не скучает. Тем более, что пали они от рук своих фсбешных кураторов из на россии. Газ, которым траванули сидельцев в доме профсоюзов аналогичен тому, что применило фсбе в Норд-осте.
krolikoff_net    05.01.2020, 14:49
Оценка:  +4
krolikoff_net
таким же газом когда то траванули главу биржевого союза на россии Кивелиди. Случайными жертвами там были секретарши и уборщица.
dikrava    05.01.2020, 15:10
Оценка:  +2
dikrava
Таким же газом траванули и зрителей Норд-Оста ( Терористический акт на Дубровке)
Soncelid    05.01.2020, 13:23
Оценка:  -3
Soncelid
Ще один старший брат.
Бандеру шанувати можна хоча б за те, що він вчив - всіх хто буде вчити українців, кого їм поважати чи ні, сміливо посилайте на ... Тому що ви Українці ! Гордий , сміливий, вільний народ !
krolikoff_net    05.01.2020, 14:52
Оценка:  +3
krolikoff_net
Бандера прожил прекрасную жизнь. До сих пор враги Украины от одного его имени галдят в штаны от сильного испуга. Это чудесно. Настоящий народный герой.
ira0958    05.01.2020, 15:51
Оценка:  -4
ira0958
krolikoff_net и тебе такой прекрасной жизни, какой жил бендера! И тебя ипут, как его ипали? )
Антибес    05.01.2020, 13:21
Оценка:  -2
Антибес
Такие коричневые мразиши-вырожденцы как Зеленко,молятся на Гитлера и его лизунов-посипак,типа Бандеры.Так что ничего удивительного.Польша жолжна пересмотреть безвиз с нашей охреНэнькой,это будет очень хорошая мера противодействия фашизму.
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