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В Польше шокированы заявлением Киева о Бандере

Комментариев: 13
Посольство Польши шокировано заявлением пресс-секретаря МИД Украины о почитании Степана Бандеры.
Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере
Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере

Посольство Польши выразило возмущение по поводу того, как пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко обосновала почитание в Украине Степана Бандеры. Позицию польских дипломатов изложило Польское Радио 24.

Польское посольство в Киеве подчеркнуло, что комментарий Зеленко о Бандере не был опубликован на сайте МИД Украины и потому не может считаться официальным заявлением.

"Трудно поверить, что такие слова могли исходить из уст украинского дипломата. Они еще не были размещены на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины. Если бы это было так, это означало бы, что украинская дипломатия причисляет к национальным героям идеологов интегрального национализма, из-за которых пали десятки тысяч поляков, евреев и тысячи представителей других наций", - заявили в польском посольстве.

Польский МИД возмущен, что Зеленко оправдала почитание Бандеры, сославшись на необходимость "возрождения и сохранения национальной памяти украинского народа" и "право каждого народа самостоятельно определять и почитать своих героев".

Более того, критику польских дипломатов вызвало заявление пресс-секретаря МИД Украины о том, что отрицательная позиция Польши и Израиля в отношении почитания памяти нацистских коллаборантов якобы выгодна третьей стороне.

"Сложнее поверить в то, что представитель Министерства иностранных дел Украины могла предположить, что заявление послов Польши и Израиля соответствует интересам третьей стороны. Польша и лично посол Цихоцкий (посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий – ред.) неоднократно доказывали свое негативное отношение к агрессии России против Украины и подтверждали свою поддержку Украины на международном уровне", - заявили польские дипломаты.

Они убеждены, что распри между Украиной и Польшей могут быть выгодны лицам, которые являлись инициаторами и исполнителями этнических чисток 1940-х годов.

"Мы убеждены, что произошло искажение информации", - прокомментировало посольство Польши в Украине заявление Зеленко.

Ранее сообщалось, что послы Польши и Израиля сделали совместное заявление о чествовании Бандеры. Послы двух стран назвали оскорблением участие представителей властей Украины разных уровней в чествовании героев с неоднозначной репутацией.

Напомним, ранее в Киеве состоялся марш в честь 111 годовщины со дня рождения Степана Бандеры.

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Теги: Польша, Бандера, МИД Украины, посольство, Степан Бандера, заявление
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (13)
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Смык64    05.01.2020, 11:23
Оценка:  -1
Смык64
вы дятлы кастрюлеголовые как можно чтить ананиста лагерного петушка. вы или ударенные когда вами окотились ваши мамы или это мудан головного мозга.
LeonMaster    05.01.2020, 11:30
Оценка:  +1
LeonMaster
у вас 150 млн почитает другого лагерного петушка - Джугашвили, и ниче, не умерли вроде
S1488    05.01.2020, 11:09
Оценка:  +5
S1488
я думал только мокш пучит от Бандеры)) у пшеков тоже диарея))
Paul_Knox    05.01.2020, 11:07
Оценка:  +3
Paul_Knox
Нацистские коллаборанты - это поляки... 40 тыс на 30 млн... и это только полицаи... и пилсудский ваш тоже фашист, но никто к вам с ним не лезет... вот же ж каждая дрянь лезет нас поучать
BROKER666    05.01.2020, 10:50
Оценка:  +5
BROKER666
Любой руской ск0тине,
Сидит в которой ватный бес
Во фразе СЛАВА УКРАИНЕ!
Мерещится : Все, нам пришел ПЕСДЕЦ !
Kostos    05.01.2020, 10:47
Оценка:  +6
Kostos
Слопатоеды от упоминаний о Бандере начинают скулить и завывать
ВыВсеВрете+    05.01.2020, 10:51
Оценка:  -10
ВыВсеВрете+
А как скулят любители супа из шишек, когда услышат про Россию.
ИИИИИИИИИИ    05.01.2020, 11:04
Оценка:  -4
ИИИИИИИИИИ
Им похер на нас, поверь. Они даже не знают - хто это такое, бандера. Это у нас кучка пацриотов бегает и верещит про хероя. А херой этот - мерзотный бандюк. И это признала уже вся Европа.
Смык64    05.01.2020, 10:26
Оценка:  -6
Смык64
почитатели ананиста лагерного мы отделим вас как раковую опухоль в отдельную резервацию от настоящей некогда жизнерадостной моей страны УКРАИНЫ. Будете в схронах там грызть друг друга как крысы.
t
SINOBI-LIFE    05.01.2020, 10:37
Оценка:  +9
SINOBI-LIFE
ПНХ ДЛБ срасейский!!!
Aлександр    05.01.2020, 10:46
Оценка:  +8
Aлександр
Застрелись любитель ваты!
ВыВсеВрете+    05.01.2020, 10:52
Оценка:  -8
ВыВсеВрете+
Только после того как застрелю тебя.
BOOTSMANN    05.01.2020, 11:37
Оценка:  +4
BOOTSMANN
ВыВсеВрете+
Из чего? Из своего пылающего пукана ты его застрелишь?
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