В Италии в группу туристов въехало авто, есть жертвы

В результате происшествия на месте погибли шесть человек. Еще несколько туристов получили ранения.

На севере Италии в ночь на воскресенье, 5 января, автомобиль въехал в группу туристов, в результате чего на месте происшествия погибли шесть человек. Об этом сообщает DW.

Отмечается, что еще несколько человек получили травмы, один человек тяжело травмирован.

Вероятно, погибшие являются гражданами Германии, однако пока не известно, откуда именно, добавил представитель полиции. Автомобиль въехал в группу туристов из 17 человек около часа ночи возле коммуны Брунико. По данным телеканала Rai S"udtirol, трагедия произошла в горном селе Лутаго. Водитель автомобиля выжил, полиция расследует, как именно произошла авария.

Сейчас проводится идентификация жертв. Район, где произошел наезд, расположенный неподалеку от австрийской границы и известен своими лыжными курортами.

Ранее сообщалось, что в столице Норвегии в прошлом году в ДТП погиб только один человек. В Осло еще с конца 1970-х введены дополнительные меры безопасности на дорогах - ограничения скорости и лежачие полицейские. Также обустроены отдельные от автомобильных дорог велосипедные дорожки.

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