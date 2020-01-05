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В России 30 машин рыбаков "ушли" под лед

Комментариев: 1
Некоторые автомобили провалились под лед по крышу, другие - по капот, еще у части в воде оказались только колеса.

В российском Владивостоке около 30 автомобилей рыбаков провалились под лед, сообщается на сайте краевого управления МЧС.

По информации спасателей, глубина в этом месте не превышает двух метров.

Некоторые автомобили провалились под лед по крышу, другие - по капот, еще у части в воде оказались только колеса. Некоторые водители сами выехали из воды, другие машины с помощью тросов вытянули спасатели.

По одной из версий очевидцев, автомобили провалились после того, как некоторые рыбаки просверлили несколько лунок в месте, где стояли машины, чтобы проверить толщину льда.

Ранее сообщалось, что рыбаков с затонувшего судна спас холодильник. Двое мужчин использовали кухонный аппарат в качестве лодки, отломав от него дверцу.

Тонущих рыбаков спасли из кишащей акулами воды

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Теги: Россия, автомобили, рыбаки, машины, рыбалка, лед, автомобиль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
BROKER666    05.01.2020, 11:38
Оценка:  +5
BROKER666
ну блатные по кличке ж0па хуле... машины впадлу оставить на берегу и пройтись пешком... нипапанятиям
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