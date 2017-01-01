Иран объявил о начале конца присутствия США в Азии

Конец "зловещего присутствия" США в Западной Азии начался, заявил министр иностранных дел Ирана.

Положено начало конца присутствия США в Западной Азии. Об этом заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф в Twiter.

Так он ответил на слова госсекретаря США Майкла Помпео, опубликовавшего в Twitter видео протестов в Ираке с подписью: "Иракцы танцуют на улицах в поддержку свободы. Они благодарны, что генерала Сулеймани больше нет".

"24 часа назад надменный клоун, выдававший себя за дипломата, заявил, что народ в городах Ирака танцует. Сегодня сотни тысяч наших гордых иракских братьев и сестер предоставили ему свой ответ на собственной земле. Конец зловещего присутствия США в Западной Азии начался",- написал Зариф.

Напомним, в пятницу, 3 января, стало известно, что США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Трампа.

Власти Ирана обвинили Вашингтон в международном терроризме и пообещали отомстить за смерть Сулеймани.

Bloomberg раскрыл детали ликвидации Сулеймани

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