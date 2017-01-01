ЕС предложил Ирану помощь в урегулировании ситуации

В Евросоюзе обеспокоены внешнеполитической напряженностью, возникшей после убийства иранского генерала Сулеймани.

Евросоюз призвал Иран проявить максимальную сдержанность и предложил помощь в деэскалации конфликта. Соответствующую позицию высказал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель в разговоре с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, сообщила пресс-служба Европейской службы внешних действий в воскресенье, 5 января.

Боррель выразил глубокую обеспокоенность недавним ростом насильственного противостояния в Ираке.

"Он призвал Иран проявить сдержанность и проявить осторожность в любой реакции с целью избежать дальнейшей эскалации, которая наносит удар по всему региону и его населению. Высокий представитель предложил полное собственное привлечения для достижения такой деэскалации", - сказано в сообщении.

Боррель также подчеркнул, что единственным путем вперед является достижение политического решения, и ЕС готов поддержать это.

Напомним, в пятницу, 3 января, стало известно, что США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Трампа.

Власти Ирана обвинили Вашингтон в международном терроризме и пообещали отомстить за смерть Сулеймани.

Bloomberg раскрыл детали ликвидации Сулеймани

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