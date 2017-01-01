ЕС предложил Ирану помощь в урегулировании ситуации
Евросоюз призвал Иран проявить максимальную сдержанность и предложил помощь в деэскалации конфликта. Соответствующую позицию высказал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель в разговоре с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, сообщила пресс-служба Европейской службы внешних действий в воскресенье, 5 января.
Боррель выразил глубокую обеспокоенность недавним ростом насильственного противостояния в Ираке.
"Он призвал Иран проявить сдержанность и проявить осторожность в любой реакции с целью избежать дальнейшей эскалации, которая наносит удар по всему региону и его населению. Высокий представитель предложил полное собственное привлечения для достижения такой деэскалации", - сказано в сообщении.
Боррель также подчеркнул, что единственным путем вперед является достижение политического решения, и ЕС готов поддержать это.
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