Кандидатуру Санчеса на пост премьера Испании не поддержал парламент

До избрания Санчесу не хватило десяти голосов. Еще одно голосование запланировано на 7 января.

В Испании Конгресс не поддержал назначение Педро Санчеса премьер-министром государства. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 5 января.

Кандидатуру Санчеса поддержали 166 депутатов, 165 выступили против, еще 18 воздержали. Для того чтобы быть избранным в качестве премьера во время первого голосования Санчесу необходима была поддержка абсолютного большинства - 176 голосов депутатов.

Второе голосование за кандидатуру премьер-министра Испании пройдет 7 января. Для избрания Санчесу необходимо будет уже простое большинство голосов парламентариев.

Напомним, что ранее на выборах в Испании победила соцпартия. Социалисты лидируют в голосовании, однако они не смогли набрать большинства, необходимого для формирования однопартийного правительства.

Также сообщалось, что в Испании лидера Каталонии исключили из регионального парламента. Решение о лишении Кима Торра места в парламенте Каталонии принял ЦИК Испании. Ранее суд запретил ему занимать посты в течение полутора лет из-за неповиновения.

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