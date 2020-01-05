МИД Австрии подвергся кибератаке

Министерство не исключает, что хакеры могли действовать по заданию иностранного государства. Детали в ведомстве не разглашают, но уточняют что факт был быстро обнаружен и устранен.

Масштабная хакерская атака на компьютерные сети произошла в МИД Австрии. Об этом сообщает DW в воскресенье, 5 января.

"Из-за тяжести и характера нападения нельзя исключать, что речь идет о целенаправленной атаке со стороны какого-либо государственного субъекта", - предположили в ведомстве.

Подробности и последствия хакерской атаки в МИД не разглашают. Отмечается, что атака была быстро обнаружена и отражена. После отражения атаки в правительстве был создан специальный координационный комитет.

В день, когда была совершена хакерская атака, в Австрии формально одобрили программу правительственной коалиции между партией "зеленых" и Австрийской народной партией, добавили в министерстве.

Напомним, что ранее Иран взломал один из правительственных сайтов США. Иранские хакеры взломали общественную федеральную базу данных правительственных документов.

Также сообщалось, что Microsoft обвиняет хакеров из КНДР в краже данных. Северокорейских хакеров, по данным компании, интересовала информация о госслужащих, исследовательских организациях и ученых.

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