В Ираке приостановлена операция коалиции во главе с США

Решение о приостановке операции могут пересмотреть в будущем. Силы операции занимались подготовкой военных в Ираке для защиты от боевиков ИГИЛ.

В Ираке приостановлена операция Непоколебимая решимость, которую проводила Международная антитеррористическая коалиция во главе с США. Об этом сообщила пресс-служба операции в воскресенье, 5 января.

Суть операции состояла в подготовке иракских сил безопасности и участии в операции против террористической организации "Исламское государство". Временная приостановка операции вызвана увеличением количества атак на базы коалиции в Ираке.

"Неоднократные ракетные обстрелы последних двух месяцев, осуществляемые элементами "Катаиб Хезболлах", привели к гибели представителей иракских служб безопасности и гражданина США. В результате мы теперь полностью привержены защите иракских баз, где размещены войска коалиции. Это ограничивает нашу способность проводить тренировки с партнерами и оказывать помощь в их операциях против террористической группировки "Исламское государство", поэтому мы приостановили эту деятельность", - сказано в сообщении.

Данное решение может быть пересмотрено, отметили в коалиции.

Напомним, что ранее у посольства США в Багдаде прогремел взрыв. В дипломатическом районе столицы Ирака произошел взрыв из-за ракетного удара. Пока известно о пяти гражданских, пострадавших в результате взрыва.

Также сообщалось, что НАТО приостанавливает учения в Ираке. Миссия Альянса в Ираке продолжается, но учения приостановлены в связи с обострением ситуации в регионе после убийства Сулеймани.

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