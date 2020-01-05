Ирак потребует вывода войск США

За вывод войск США проголосовал иракский парламент. В МИД Ирака также заявили, что считают убийство Сулеймани нарушением суверенитета.

Правительство Ирака попросит США о выводе американских войск с территории Ирака. За соответствующую резолюцию проголосовал парламент Ирака, передает Alarabiya в воскресенье, 5 января.

Решение было принято на внеочередной сессии парламента по инициативе премьер-министра Ирака Адиля Абду-Махди. Теперь парламент обратится к правительству с требованием просить Вашингтон о выводе войск из Ирака.

"Несмотря на внутренние и внешние трудности, с которыми мы можем столкнуться, это остается лучшим для Ирака в принципе и практически", - сказал Абду-Махди, назвав при этом убийство генерала Ирана Касема Сулеймани и лидера иракского ополчения Абу Махди аль-Мохандеса "политическим убийством".

Премьер Ирака подчеркнул, что местные власти не выдавали разрешение США на проведение операции по ликвидации Сулеймани.

В МИД Ирака в свою очередь назвали убийство Сулеймани нарушением суверенитета. Иракское внешнеполитическое ведомство вызвало американского посла.

"Территорию Ирака не следует использовать для нападения на соседние страны", - подчеркнули в МИД.

Напомним, что ранее у посольства США в Багдаде прогремел взрыв. В дипломатическом районе столицы Ирака произошел взрыв из-за ракетного удара. Пока известно о пяти гражданских, пострадавших в результате взрыва.

Также сообщалось, что НАТО приостанавливает учения в Ираке. Миссия Альянса в Ираке продолжается, но учения приостановлены в связи с обострением ситуации в регионе после убийства Сулеймани.

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