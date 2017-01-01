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Военно-морскую базу США в Кении атаковали боевики Аш-Шабаб

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Уничтожены два самолета и два вертолета, находившиеся на взлетно-посадочной полосе, а также другие американские транспортные средства. Нападение отразили, при этом погибли четыре боевика.
В Кении атаковали военную базу США
В Кении атаковали военную базу США
(архивное фото)

На военно-морскую базу США в Манда Бэй в Кении напали болевики исламистской группировки Аш-Шабаб из Сомали. Об этом сообщает AFP в воскресенье, 5 января.

Боевики уничтожили на взлетно-посадочной полосе два самолета, два вертолета и другие американские транспортные средства.

Представитель ВС Кении полковник Пол Ньюгуна заявил, что нападение джихадистов удалось отразить, четыре из них были убиты.

Напомним, что ранее военную базу США в Ираке обстреляли ракетами. Ракетный удар был нанесен севернее Багдада по базе Эт-Таджи, где находятся американские военные.

Также сообщалось, что в Афганистане шесть солдат погибли при взрыве возле военной базы. Сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиль. Пока никто не взял на себя ответственность за организацию взрыва.

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Теги: США, Кения, Сомали, Боевики, военная база
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Источник: korrespondent.net

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