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В Нью-Йорке прошел марш против антисемитизма

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В марше приняли участие несколько десятков тысяч человек. Люди выступили в поддержку еврейской общины из-за нападения на дом раввина в поселке Монси, в котором были ранены пять человек.
В Нью-Йорке прошел многотысячный марш против антисемитизма
В Нью-Йорке прошел многотысячный марш против антисемитизма
twitter.com/NYCMayorsOffice

Марш в поддержку еврейской общины прошел в Нью-Йорке в ответ на недавнее нападение на дом раввина в поселке Монси. Фото и видео марша опубликовала пресс-служба мэра города в воскресенье, 5 января.

Марш начался в 11:00 по местному времени в Нижнем Манхэттене, где сформировалась колонна из десятков тысяч человек. Далее участники акции с плакатами "Нет - ненависти. Нет - страху" прошли по Бруклинскому мосту, после чего возвращаются на Манхэттен. Шествие должно закончиться митингом в парке Колумба в Китайском квартале.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио присоединился к маршу и заявил, что "антисемитизм - это атака на всех нью-йоркцев".

Организаторами марша выступили разные еврейские организации Нью-Йорка. Цель акции, как было объявлено накануне, показать, что жители города, а также лидеры общественного мнения "едины в убеждении, что любой ненависти нет места в Нью-Йорке".

Напомним, что ранее Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом. Подписание документа состоялось во время встречи в Белом доме по поводу приближения праздника Хануки.

Критическая ситуация. В мире растет антисемитизм

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Теги: Нью-Йорк, евреи, антисемитизм, марш
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СливнойБачок    05.01.2020, 22:14
Оценка:  0
СливнойБачок
95% Стоматологов и врач - Жи.ды ( не из-за того что они такие умные, просто толкают только своих и дают взятки ).
92% -Юристов - Жи.ды
Тоже самое происходит в Банках, школах, директорский постов ит.д.
И они хотят чтобы люди и терпели, А сами будут дискриминировать против других.
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