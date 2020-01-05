Иран готовит военный ответ США из-за убийства Сулеймани

Америка начала войну и должна быть готова к соответствующему ответу, заявили в Тегеране. Война закончится только тогда, когда США получат "удар, равноценный тому, который они нанесли", утверждает Иран.

Иран готовит удар по силам США в ответ на убийство Сулеймани

Иран готовит удар по силам США в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил военный советник руководителя Ирана Хосейн Деган, сообщает CNN в воскресенье, 5 января.

"Войну начала Америка. Поэтому они должны быть готовы к целесообразной реакции на их действия. Единственное, что может положить конец этому периоду войны, это чтобы американцы получили удар, равноценный тому, который они нанесли", - сказал Деган.

Хосейн Деган также отметил, что "ответ, несомненно, будет военным" и направленный против американских военных объектов. Однако он добавил, что Тегеран никогда не стремился и не будет стремиться к войне.

Напомним, что ранее Иран объявил о начале конца присутствия США в Азии. Конец "зловещего присутствия" США в Западной Азии начался, заявил министр иностранных дел Ирана.

Также сообщалось, что ЕС предложил Ирану помощь в урегулировании ситуации. В Евросоюзе обеспокоены внешнеполитической напряженностью, возникшей после убийства иранского генерала Сулеймани.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet