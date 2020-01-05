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Иран выходит из ядерного соглашения

Комментариев: 5
Ядерные соглашения были заключены в 2015 году. В мае 2018 Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из соглашений. Теперь в Иране заявили, что также снимают с себя обязательства.
Иран заявил о выходе из ядерного соглашения
Иран заявил о выходе из ядерного соглашения
АР (архивное фото)

Иран больше не будет придерживаться ядерного соглашения 2015 года. Об этом заявили на государственном телевидении Ирана, передает АP в воскресенье, 5 января.

Страна остается открытой для переговоров с европейскими партнерами, которые пока не смогли предложить Тегерану способ продать свою сырую нефть за рубежом, несмотря на американские санкции, заявили на иранском гостелевидении.

Как отмечает агентство, объявление Ирана является наиболее четкой угрозой распространению ядерного оружия, которую Иран сделал с тех пор, как президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке отказался от соглашения в мае 2018 года.

Заявление также дополнительно усиливает региональную напряженность, поскольку давний враг Ирана Израиль пообещал никогда не позволить Ирану иметь возможность произвести атомную бомбу.

Напомним, что ранее Иран объявил о начале конца присутствия США в Азии. Конец "зловещего присутствия" США в Западной Азии начался, заявил министр иностранных дел Ирана.

Также сообщалось, что Иран готовит военный ответ США из-за убийства Сулеймани. Америка начала войну и должна быть готова к соответствующему ответу, заявили в Тегеране. Война закончится только тогда, когда США получат "удар, равноценный тому, который они нанесли", утверждает Иран.

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Теги: США, Иран, Ядерная программа Ирана, ядерное оружие, ядерная угроза
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Graddfeydd    05.01.2020, 23:35
Оценка:  -1
Graddfeydd
Дать евреям карт-бланш и они расхерячат этих бородатых бабуинов под орех - один день работы авиации от иранской ядерной программы ничего не останется.

Можно с саудитами договориться, чтобы те свои аэродромы предоставили - иранцы у них уже в печенках сидят.
Антибес    05.01.2020, 22:48
Оценка:  -6
Антибес
Абсолютно справедливое решение.С нетерпением ждём"грибки"на территории США!Эта"сверхдержава",а точнее страна-должник N1 всех времён,перешла все красные линии.За это придётся ответить.
Michael2811    05.01.2020, 22:43
Оценка:  -4
Michael2811
Трам глупо поступил! Теперь пусть ждёт повторения 11 сентября !
Michael2811    05.01.2020, 23:30
Оценка:  -1
Michael2811
Задорнов на 1000% прав !!! ТУПЫЕ !!!
Michael2811    05.01.2020, 23:32
Оценка:  0
Michael2811
Но не только американцы. Ешё те ,кто мне минус ставит.
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