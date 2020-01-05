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Трамп пригрозил Ирану сильным ответом на агрессию

Комментариев: 3
Американский лидер через Twitter уведомил Конгресс, что готов непропорционально сильно ответить в случае атаки Тегерана.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может нанести непропорционально сильный удар по Ирану в ответ на любое нападение со стороны Тегерана без формального уведомления Конгресса. Об этом он написал в Twitter 5 января.
 
"Эти сообщения (в соцсетях) будут служить уведомлением Конгрессу США о том, что если Иран нанесет удар по любому американскому лицу или цели, США быстро и в полной мере нанесут ответный удар, возможно, непропорциональным образом. Такое официальное уведомление (для Конгресса) не требуется, тем не менее оно предоставляется", - подчеркнул американский лидер.
 
Напомним, 3 января США провели в Ираке операцию, во время которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани
 
Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по личному распоряжению Трампа.
 
В Иране подчеркнули, что действия США равноценны развязыванию войны и пообещали отомстить.
 

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Теги: США, Иран, конгресс, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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fkrfyfan    06.01.2020, 00:26
Оценка:  -2
fkrfyfan
а где озабоченность украинского чугункинского муда?
xapi3mat    05.01.2020, 23:57
Оценка:  +1
xapi3mat
ирашка сильно нарывается! вспомныть как он кошмарил греков и как Александр Великий стер это кодло на пару тысяч лет!
xapi3mat    06.01.2020, 00:01
Оценка:  +1
xapi3mat
(можно и 300 спартанцев припомнить)
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