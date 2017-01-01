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Турция начала отправку военных в Ливию

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В задачи турецких военных входят координационные действия, подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
 
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 5 января, объявил о начале отправки турецких военных в Ливию. Об этом он сообщил в эфире телеканал CNN Turk.
 
"Турецкие военные начали постепенно направляться, чтобы обеспечить безопасность легитимного правительства (в Ливии)", - отметил Эрдоган.
 
Он подчеркнул, что в задачи военных "входят координационные действия", однако не уточнил, находятся ли уже солдаты ВС Турции в Ливии.
 
Кроме того, турецкий лидер заявил, что на данный момент в Ливии находятся 2,5 тысяч бойцов частной военной группировки Вагнер и 6 тысяч бойцов из Судана.
 
"Почему мы не должны отправляться туда, когда легитимное правительство просит нас об этом?" - добавил Эрдоган.
 
Ранее сообщалось, что парламент Турции разрешил правительству направить войска в Ливию для оказания помощи Правительству национального единства, которое находится в Триполи.

На фоне данного решения командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации для противостояния иностранной агрессии. 

Напомним, после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в стране царит двоевластие.
 
На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Хафтаром.

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Теги: Турция, Ливия, военные, Эрдоган
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Источник: korrespondent.net

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