Турция начала отправку военных в Ливию

В задачи турецких военных входят координационные действия, подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 5 января, объявил о начале отправки турецких военных в Ливию. Об этом он сообщил в эфире телеканал CNN Turk

"Турецкие военные начали постепенно направляться, чтобы обеспечить безопасность легитимного правительства (в Ливии)", - отметил Эрдоган.

Он подчеркнул, что в задачи военных "входят координационные действия", однако не уточнил, находятся ли уже солдаты ВС Турции в Ливии.

Кроме того, турецкий лидер заявил, что на данный момент в Ливии находятся 2,5 тысяч бойцов частной военной группировки Вагнер и 6 тысяч бойцов из Судана.

"Почему мы не должны отправляться туда, когда легитимное правительство просит нас об этом?" - добавил Эрдоган.

Напомним, после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Хафтаром.

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