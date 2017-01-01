Атака на базу в Кении: погибли трое граждан США

Жертвами нападения экстремистов стали военный и двое гражданских контрактников. Изначально кенийские власти сообщали лишь о потерях среди боевиков.

Военные США на базе в Кении

В результате нападения боевиков сомалийской группировки Аш-Шабаб на военно-морскую базу в Кении погибли трое граждан США. Об этом 5 января сообщило американское военное командование в Африке ( AFRICOM ).

В заявлении военных указано, что жертвами атаки боевиков стали военнослужащий США и два человека, работавших по контракту Министерства обороны США.

Еще двое американцев получили ранения. В настоящее время они эвакуированы в безопасное место.

Кроме того при нападении на аэродром был причинен ущерб шести гражданским самолетам.

Напомним, утром 5 января произошло нападение на военную базу , которую США контролируют совместно с властями Кении. Боевики попытались пробиться к взлетной полосе на аэродроме в округе Ламу, однако их нападение было отбито.

Изначально сообщалось, что на базе никто не погиб, а экстремисты потеряли четырех человек.

Группировка Аш Шабаб действует преимущественно на территории Сомали, однако периодически осуществляет нападения в Кении.

В январе 2019 года боевики совершили нападение на гостиничный комплекс в Найроби после того, как президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. В результате террористической атаки погибли не менее 14 человек.

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