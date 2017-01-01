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Атака на базу в Кении: погибли трое граждан США

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Жертвами нападения экстремистов стали военный и двое гражданских контрактников. Изначально кенийские власти сообщали лишь о потерях среди боевиков.
Военные США на базе в Кении
Военные США на базе в Кении
В результате нападения боевиков сомалийской группировки Аш-Шабаб на военно-морскую базу в Кении погибли трое граждан США. Об этом 5 января сообщило американское военное командование в Африке (AFRICOM).
 
В заявлении военных указано, что жертвами атаки боевиков стали военнослужащий США и два человека, работавших по контракту Министерства обороны США.
 
Еще двое американцев получили ранения. В настоящее время они эвакуированы в безопасное место.
 
Кроме того при нападении на аэродром был причинен ущерб шести гражданским самолетам.
 
Напомним, утром 5 января произошло нападение на военную базу, которую США контролируют совместно с властями Кении. Боевики попытались пробиться к взлетной полосе на аэродроме в округе Ламу, однако их нападение было отбито. 
 
Изначально сообщалось, что на базе никто не погиб, а экстремисты потеряли четырех человек.
 
Группировка Аш Шабаб действует преимущественно на территории Сомали, однако периодически осуществляет нападения в Кении. 
 
В январе 2019 года боевики совершили нападение на гостиничный комплекс в Найроби после того, как президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. В результате террористической атаки погибли не менее 14 человек.

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Теги: США, Кения, нападение, атака, Боевики, военная база
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Источник: korrespondent.net

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