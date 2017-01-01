США разочарованы решением Ирака по выводу войск

Вашингтон ожидает дальнейших разъяснений относительно резолюции иракского парламента о выводе иностранных войск с территории страны.

В Госдепе прокомментировали решение Ирака о выводе иностранных войск из страны AP

Власти США разочарованы решенимем парламента Ирака отказаться от иностранного военного присутствия в стране. Об этом в воскресенье, 5 января, заявила глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, пишет Reuters

"США разочарованы действиями, предпринятыми сегодня в Совете представителей. В то время как мы ожидаем дальнейших разъяснений относительно правового статуса и влияния сегодняшней резолюции, мы призываем иракских лидеров пересмотреть важность существующих отношений двух стран в области экономики и безопасности, а также продолжающегося присутствия (сил) международной коалиции по борьбе с ИГ", - подчеркнула Ортэгус.

При этом в Вашингтоне полагают, что совместная борьба с "Исламским государством" соответствует интересам обеих стран.

"Эта администрация остается привержена суверенному, стабильному и процветающему Ираку", - добавила представитель Госдепа.

Ранее в воскресенье Совет представителей Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране и отзыв запроса в международную антитеррористическую коалицию об оказании помощи для борьбы с ИГ.

Напомним, ситуация в Ираке резко обострилась после того, как 3 января США провели операцию в районе аэропорта Багдада, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet