Обострение на Ближнем Востоке: Германия созывает глав МИД стран ЕС

Берлин инициировал встречу глав МИД стран Евросоюза, чтобы осудить конфликт США и Ирана.

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке министр иностранных дел Германии Хайко Маас предложил провести встречу глав МИД стран ЕС на следующей неделе. Об этом 5 января сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства ФРГ.

"В свете угрожающего обострения конфликта между США и Ираном, Европа пока играет важную роль. Мы располагаем опробованными и надежными каналами диалога со всеми сторонами, которые мы должны в полном объеме использовать в этой ситуации", - заявил немецкий министр.

Чтобы быстро согласовать совместные действия, Маас предложил верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосепу Боррелю перенести встречу глав МИД на эту неделю.

Также в заявлении главы МИД ФРГ указано, что страны, входящие в международную антитеррористическую коалицию, которую возглавляет США, должны как можно скорее провести встречу чтобы согласовать дальнейшие шаги в свете решения парламента Ирака вывести иностранные силы из страны.

По словам Мааса, после принятия резолюции иракского парламента представители коалиции "немедленно вступят в диалог с правительством Ирака, чтобы прояснить вопрос, как они намерены развивать будущие отношения".

"Мы с уважением отнесемся к любому решению. Мы готовы продолжать нашу поддержку, если ее пожелают и если это позволит ситуация", - подчеркивается в заявлении.

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