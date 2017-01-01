Ракетные войска Ирана в повышенной боеготовности - СМИ

США внимательно следят за ситуацией после заявлений Тегерана ответить на убийство генерала Сулеймани.

Ракетные войска Ирана находятся в повышенной боевой готовности. Об этом 5 января сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США.

По информации источника, пока не известно в каких целях было выполнено усиление боевой готовности иранских ракетных войск - для защиты или нападения. При этом США внимательно следят за ситуацией.

В Иране подчеркнули, что действия США равноценны развязыванию войны и пообещали отомстить.

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