Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Венесуэле произошел "парламентский переворот"

Комментариев: 0
Сторонник Николаса Мадуро объявил себя председателем Нацассамблеи, однако позже Хуан Гуайдо вернул пост главы парламента.
Хуан Гуайдо вновь провозглашен председателем Национальной ассамблеи
Хуан Гуайдо вновь провозглашен председателем Национальной ассамблеи

Противник лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, депутат Луис Эдуардо Парра, 5 января объявил себя председателем Национальной ассамблеи (однопалатного парламента). Об этом сообщает ТАСС.

Оппозиция, представляющая большинство в Национальной ассамблее, назвала произошедшее "парламентским переворотом" и заявила, что на сессии не было необходимого кворума.

Сам Гуайдо обвинил власти страны в препятствовании доступу депутатов в здание парламента, где должны были пройти выборы председателя законодательного органа. 

В ответ на ситуацию власти США заявили, что продолжают считать лидера венесуэльской оппозиции временным президентом страны, несмотря на то, что Парра провозгласил себя главой парламента.

В ЕС также подчеркнули, что выборы нового главы Национальной ассамблеи сопровождались серьезными нарушениями и Брюссель по-прежнему будет признавать Гуайдо законным председателем парламента республики.

Позднее часть депутатов Национальной ассамблеи организовала заседание вне стен парламента и провозгласила Гуайдо спикером.

По данным СМИ, кандидатуру политика поддержали 100 парламентариев из 167. Его заместителями были назначены Хуан Пабло Гуанипа и Карлос Берризбейтиа.

Госсекретарь США Майкл Помпео поздравил Гуайдо с переизбранием на пост председателя парламента Венесуэлы. В своем заявлении глава Госдепа назвал "нелепым" голосование, по итогам которого Парра объявил себя спикером парламента без присутствия большинства депутатов.

 
Напомним, в конце января в Венесуэле начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. На фоне беспорядков лидер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.
 
В качестве легитимного главы государства Гуайдо признали США, участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза.
 
В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: фото, Венесуэла, переворот, парламент, Хуан Гуайдо
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь