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Трампа долго уговаривали убить Сулеймани - СМИ

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Главным сторонником убийства иранского генерала был глава Госдепартамента, говорится в статье The Washington Post.
Дональд Трамп и Майк Помпео
Дональд Трамп и Майк Помпео
 
Госсекретарь США Майк Помпео был главным сторонником убийства иранского генерала Карема Сулеймани в американской администрации и в течение нескольких месяцев уговаривал президента Дональда Трампа устранить его. Об этом 6 января сообщила газета The Washington Post.
 
По информации издания, Трамп и представители Пентагона долгое время не соглашались на эту операцию. 
 
Ситуация изменилась после 27 декабря, когда в результате обстрела военной базы в районе Киркука погиб американский гражданский контрактник.
 
Уже через два дня Помпео, министр обороны Марк Эспер и глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли отправились в клуб Трампа во Флориде и предложили ему различные варианты ответного удара.
 
В итоге американский лидер поддался уговорам Помпео и Эспера и согласился на убийство Сулеймани.
 
Как пишет The Washington Post, сразу после ликвидации Сулеймани Помпео пытался заручиться поддержкой европейских союзников. Однако в ЕС указали, что американская атака может поставить крест на мирном решении ядерной проблемы Ирана и угрожает их посольствам в Багдаде и Тегеране.
 
"США никоим образом не способствовали возобновлению договоренностей с Ираном по обогащению урана, а теперь хотят, чтобы все им аплодировали", - заявил изданию один из европейских дипломатов.
 
Автор статьи утверждает, что жесткую антииранскую позицию Помпео может использовать, чтобы заручиться поддержкой израильского лобби в целях дальнейшего развития своей политической карьеры. 
 
Напомним, 3 января США провели операцию в районе аэропорта Багдада, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани
 
Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по личному распоряжению Трампа.
 
В Иране подчеркнули, что действия США равноценны развязыванию войны и пообещали отомстить. 

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Теги: Ирак, США, Иран, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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