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В Танзании четырех людей убили из-за подозрений в колдовстве

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Местные жители убили четырех родственников и уничтожили их жилье из-за суеверий. Среди погибших была беременная женщина.
Четырех человек убили за "черную магию"
Четырех человек убили за "черную магию"
АР

По меньшей мере четырех людей убили в городе Кигома на западе Танзании из-за подозрений в колдовстве. Все погибшие были из одной семьи, сообщает Xinhua.

Убийство совершили местные жители из-за подозрений в колдовстве. Также местные уничтожили жилье погибших. По данным местных властей, среди погибших была одна беременная женщина.

Представители местной власти обратились к правительству с просьбой задержать виновников и привлечь их к ответственности.

Окружной комиссар призвал к спокойствию, заявив, что органы безопасности начали расследование убийств. Также комиссар призвал прекратить убивать людей по подозрению в колдовстве.

Отметим, что в Танзании регулярно происходят убийства по подозрению в якобы колдовстве из-за местных суеверий.

Ранее сообщалось, что в Танзании за убийства детей задержали 65 "колдунов". Речь шла о ритуальном убийстве минимум десяти детей. 

Также сообщалось, что в Индии убили пятерых женщин, обвинив в колдовстве. Пять женщин в возрасте от 45 до 50 лет были убиты в индийской деревне толпой.

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Теги: смерть, Африка, убийство, Танзания
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Источник: korrespondent.net

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