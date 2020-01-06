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Дочь убитого иранского генерала обратилась к Трампу

Комментариев: 2
Женщина обвинила президента США в преступлении и заявила, что он - не ровня ее отцу.
Зайнаб Касем Сулеймани обратилась к Трампу (иллюстративное фото)
Зайнаб Касем Сулеймани обратилась к Трампу (иллюстративное фото)
EPA/UPG

Дочь убитого иранского генерала Касима Сулеймани в воскресенье, 5 января, через телевидение обратилась к президенту США Дональду Трампу, заявив, что Трамп – не ровня ее отцу. Речь женщины транслировал ливанский канал al-Manar TV, сообщает CNN.

Зайнаб Касем Сулеймани в своем обращении сказала президенту США, что “его преступление никогда не уничтожит память моего отца“. Зайнаб также добавила, что мученичество Касема Сулеймани “вдохновило на перерождение в наших душах“.

“Вы не могли сравниться с моим отцом, поэтому атаковали его ракетами. Если бы вы могли, вы бы столкнулся с ним лицом к лицу“, - сказала Зайнаб Касем Сулеймани.

Как сообщалось, 3 января США провели операцию в районе аэропорта Багдада, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани. 
 
 
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Теги: Ирак, США, Иран, смерть, убийство, Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Туземун    06.01.2020, 10:03
Оценка:  -2
Туземун
Пиндосы оккупировали Ирак. Трамп - преступник. Надеюсь возмездие будет в ближайшее время...
ВыВсеВрети    06.01.2020, 10:14
Оценка:  0
ВыВсеВрети
дураШка, возмездие будит, и помойка заплатит за все!!!!...
за оккупацию Крыса и Донбасса, на росее придется оркам отвечать...!!!!
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