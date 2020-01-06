Дочь убитого иранского генерала обратилась к Трампу

Женщина обвинила президента США в преступлении и заявила, что он - не ровня ее отцу.

Дочь убитого иранского генерала Касима Сулеймани в воскресенье, 5 января, через телевидение обратилась к президенту США Дональду Трампу, заявив, что Трамп – не ровня ее отцу. Речь женщины транслировал ливанский канал al-Manar TV, сообщает CNN.

Зайнаб Касем Сулеймани в своем обращении сказала президенту США, что “его преступление никогда не уничтожит память моего отца“. Зайнаб также добавила, что мученичество Касема Сулеймани “вдохновило на перерождение в наших душах“.

“Вы не могли сравниться с моим отцом, поэтому атаковали его ракетами. Если бы вы могли, вы бы столкнулся с ним лицом к лицу“, - сказала Зайнаб Касем Сулеймани.