Иран окончательно выходит из договора по ядерным сделкам

Тегеран заявил об окончательном, финальном шаге об отходе от договоренностей СВПД по атомной программе.

Иран объявил в воскресенье вечером, 5 января, о пятом, финальном шаге выхода из договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий по своей атомной программе. Об этом сообщают российские СМИ.

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“Иран окончательно откажется от ограничений по ядерной сделке, прежде всего касающихся числа центрифуг. Таким образом, иранская ядерная программа не будет иметь никаких ограничений в части производства, включая мощностей по обогащению, процентное соотношение и количество обогащенного урана, а также исследования в этой области и дальнейшего развития программы“, - говорится в заявлении правительства Ирана.

Также отмечается, что Иран продолжит свое сотрудничество с МАГАТЭ и вернется к выполнению своих обязательств по ядерной сделке, если санкции в отношении страны будут сняты и учет интересов Тегерана будет гарантировано.

Также Тегеран не отказывается от продолжения переговоров с “пятеркой“ подписантов СВПД, однако предварительно должен добиться, чтобы США ответили за убийство высокопоставленного иранского генерала Сулеймани.

Напомним, ранее Иранский генерал убит по приказу Трампа - СМИ.

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