В ФРГ раскритиковали угрозы Трампа о санкциях против Ирана

В МИД Германии раскритиковали угрозы президента США Дональда Трампа о санкциях против Ирана.

Угрожать Ирану санкциями в ответ на решение парламента вывести войска США с территории страны “не очень полезно“. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас агентству Reuters.

Так, по словам политика, в понедельник, 6 января, Германия, Великобритания и Франция обсудят ядерное соглашение с Ираном.

Я не думаю, что стоит разговаривать с Ираком угрозами, а не аргументами, - сказал Хайко Маас.

Также отвечая на вопрос о решении Ирана отказаться от своих обязательств по ядерному соглашению, Маас сказал: “Это решение делает и без того сложную ситуацию еще более сложной. Никто не хочет, чтобы Иран приобрел ядерное оружие“.

Напомним, ранее Конгресс США намерен ограничить полномочия Трампа

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