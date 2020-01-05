Трамп готов к атаке культурного наследия Ирана

Президент США Дональд Трамп готов атаковать культурное наследие Ирана.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные штаты атакуют объекты персидского культурного наследия в качестве симметричного ответа на возможные атаки Ирана против американцев. Об этом сообщает агентство CNN.

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“Им позволено убивать наших людей, пытать их и калечить, им позволено ставить на дорогах мины и взрывать наших людей, а нам нельзя взрывать их культурные объекты? Это так не работает“, - заявил Трамп репортерам у трапа самолета.

Также, 5 января, два высокопоставленных чиновника из администрации США сообщили о негативном отношении к угрозам Трампа разбомбить памятники персидской культуры в ответ на убийство американцев.

Ничто так не объединяет народ, как преднамеренное уничтожение их любимых памятников культуры. Как в случае разрушения религиозных памятников “Исламским государством“, так в случае сожженной в Первую мировую войну библиотеки в Левене, история показывает, что атаки по местам культурного достояния нации не только аморальны, но и саморазрушительны, - сказал один из чиновников телеканалу CNN.

Напомним, ранее Дочь убитого иранского генерала обратилась к Трампу.

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