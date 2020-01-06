Дочь Сулеймани пообещала отомстить США и Израилю за убийство отца

Дочь убитого генерала прокомментировала ситуацию.

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Дочь убитого вследствие авиаудара США генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касема Сулеймани Зейнаб пообещала отомстить США и Израилю "черными днями" за убийство отца.

Об этом сообщает издание Reuters.

Зейнаб Сулеймани заявила, что Вашингтон зря надеется на положительный исход событий после того, что по его приказу сделали с генералом Сулеймани в аэропорту Багдада.

Безумный Трамп (президент США, - ред.), не думай только, что со смертью моего отца все закончится, - сказала дочь Сулеймани.

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Она также заявила, что после трагической гибели ее отца, США и Израиль ждут “черные дни”.

В ходе интервью женщины телеканалу "Аль-Манар", она заявила, что главарь ливанской террористической организации "Хизбалла" Хасан Насралла отомстит Израилю за убийство ее отца.

Смерть Сулеймани не сломит нас. Трамп должен знать, что убийство отца воодушевит нас на борьбу. Я знаю, что Насралла отомстит за каждую каплю крови отца, - сказала она.

К слову, сам Насралла также прокомментировал убийство Сулеймани. Он заявил, что убитый генерал был “великими военачальником”, а его смерть “открывает новую страницу истории Ближнего Востока”.

Напомним, Трамп пригрозил Ираку "невиданными санкциями". Войска США не покинут территорию страны, пока Багдад не заплатит Вашингтону за построенную там авиабазу, заявил американский лидер.

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