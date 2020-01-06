На глазах у десятков людей: пара из РФ публично занялась сексом на пляже

Парочке пришлось так же публично просить прощения у местных.

Пара российских туристов загремела в полицию за то, что на пляже на тайском курорте Паттайя занялись сексом на глазах у десятков возмущенных людей.

Читай также: Квартал 95 показал номер о Яременко и проститутках

Об этом пишет Лента.

По предварительной информации, 19-летняя россиянка и ее 26-летний парень отмечали Новый год в одном из баров. Затем они захотели уединиться. Парочка отправилась на пляж и занялась сексом. При этом вокруг находилось много людей, замечания которых горячая парочка игнорировала. Очевидцы сняли инцидент на видео и вызвали полицию.

Читай также: Пожарные США сделали новогоднее фото на фоне горящего дома

Через несколько часов в отель к возлюбленным нагрянули копы. Их оштрафовали на пять тысяч батов (более 10 тысяч рублей). Кроме того, парочка попросила прощения у горожан за оскорбление и нанесенный ущерб репутации города, записав видеообращение.

Напомним, украинская ЛГБТ-активистка обвинила ню-фотографа в изнасиловании. Виктория Гуйвик сделала резонансное заявление.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.