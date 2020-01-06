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На глазах у десятков людей: пара из РФ публично занялась сексом на пляже

Комментариев: 3
Парочке пришлось так же публично просить прощения у местных.
Парочку оштрафовали
Парочку оштрафовали
скриншот

Пара российских туристов загремела в полицию за то, что на пляже на тайском курорте Паттайя занялись сексом на глазах у десятков возмущенных людей.

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Об этом пишет Лента.

По предварительной информации, 19-летняя россиянка и ее 26-летний парень отмечали Новый год в одном из баров. Затем они захотели уединиться. Парочка отправилась на пляж и занялась сексом. При этом вокруг находилось много людей, замечания которых горячая парочка игнорировала. Очевидцы сняли инцидент на видео и вызвали полицию.

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Через несколько часов в отель к возлюбленным нагрянули копы. Их оштрафовали на пять тысяч батов (более 10 тысяч рублей). Кроме того, парочка попросила прощения у горожан за оскорбление и нанесенный ущерб репутации города, записав видеообращение.

Напомним, украинская ЛГБТ-активистка обвинила ню-фотографа в изнасиловании. Виктория Гуйвик сделала резонансное заявление.

 

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Теги: секс, видео, пляж, туристы из РФ
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Комментариев (3)
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IrenaSH    06.01.2020, 13:25
Оценка:  -2
IrenaSH
Это жизнь...
ВыВсеВрети    06.01.2020, 13:17
Оценка:  -1
ВыВсеВрети
обычные руцкие зверьки, мозгов нет (потому что 50 хромосом)!!!!...))))))))
ПАТРИОТ    06.01.2020, 13:16
Оценка:  +2
ПАТРИОТ
Десяток ударов бамбуковой палкой по заднице не помешало бы этой парочке.
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